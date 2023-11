Ambientes sociais integrados contemporâneos para apartamento em São Paulo

A sala de jantar conta com uma parede espelhada no lado direito para trazer amplitude ao ambiente, que fica entre a sala de estar/tv e a cozinha. Essa abertura para a cozinha cria uma agradável integração e permite uma convivência de maior qualidade entre as pessoas.

Ainda falando da cozinha, por essa foto é possível notar como a cozinha americana harmoniza com os ambientes sociais. Mesmo sendo pequena, o arquiteto encontrou muitas soluções inteligentes para torná-la funcional, além de muito bonita, com um mobiliário moderno e o toque de charme da fita de LED iluminando a parte inferior do armário aéreo.