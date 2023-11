Projeto de interiores para apartamento de alto padrão na Vila Olímpia ]

Por fim, conhecemos o quarto incrível, muito bem planejado com armários sob medida desenhados com nichos em suas laterais. No espaço inferior, a acomodação dos pequenos objetos tem o efeito luminotécnica da luz LED embutida, que aquece visualmente a madeira.

No teto, a madeira novamente está presente com todo o seu charme e projeto luminotécnico com spots e LED. Elegância total para o repouso.

O apartamento é pequeno, mas seu projeto é incrível. E para conhecer muito mais ideias para interiores, visite a página do Estúdio Mood.

Além de projetos tão lindos quanto esse, você ainda tem contato direto com os profissionais para solicitar um orçamento totalmente online hoje mesmo!

Aproveite!