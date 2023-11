16 Inspiradas Sugestões de Design de Grandes Cozinhas com Ilhas

Nesta cozinha gourmet com atmosfera mais intimista, o porcelanato amadeirado dá o ar da sua graça no piso e no mobiliário com tampos em Silestone. A ilha central com cooktop e coifa em inox foi pensada para permitir a integração da área de trabalho da cozinha e da churrasqueira com a área de jantar.

Dessa forma, criou-se também um espaço versátil e original onde as banquetas e cadeiras em fibra remetem ao estilo rústico, enquanto a mesa amadeirada com pendente em policarbonato enfatiza o estilo contemporâneo que predomina em todo o apartamento.

Confira a seguir outras 10 grandes cozinhas com ilhas centrais maravilhosas!