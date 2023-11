13 Ideias Incríveis de Armários para o Closet

O closet moderno da imagem acima, que divide o espaço com um elegante home-office, consegue ser clean sem abrir mão do aconchego. Essa sensação acolhedora é proporcionada pelo uso da madeira, que aparece em tons dourados e verniz brilhante não só no piso, mas também na bancada de trabalho do home-office e nos armários brancos fechados acima dela.

A cadeira ergonômica preta com design moderno complementa a bancada clean, que é minimalista na sua decoração, mas capricha nos armários e gavetas inferiores do home-office.

Já os armários propriamente ditos do closet de parede inteira, no lado oposto à bancada do home-office, têm portas e gavetas espelhadas, as quais não só aumentam a sensação de amplitude do ambiente, como também confere um inconfundível toque de leveza e modernidade.

Não podemos deixar de mencionar ainda a iluminação por spots em trilho no alto dos armários do closet e a alimentação em LED na parte inferior do armário acima da bancada do home-office, que tem função tanto funcional quanto decorativa.