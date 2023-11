Projeto Arquitetônico de Edícula em Área de Lazer em Cuiabá

O projeto proposto pela Revisite a um cliente de Cuiabá, no estado de Mato Grosso, prevê a criação de uma edícula cuja finalidade é disponibilizar aos moradores, familiares e convidados um espaço de lazer e descanso. O cliente desejava que a área externa da casa fosse revitalizada, o que levou a consultoria a uma proposta de construção de três ambientes: sala de estar, sala de jantar e cozinha.

Uma das medidas mais importantes tomadas pelo projeto é a criação de ambientes contínuos e sem paredes divisórias, de modo a conferir amplitude visual ao espaço, o que é ainda mais enfatizado pelo estabelecimento de uma mesma linguagem arquitetônica nos três ambientes.

Outro elemento que também tem grande peso conceitual no projeto, ao compor um local relaxante e descontraído é o paisagismo que traz a natureza para o espaço com gramado e vegetação no entorno, materiais como a madeira e a pedra rústica e cores como verde e marrom.

Nas duas imagens anteriores, temos primeiro uma vista noturna na qual fica evidente o projeto luminotécnico da edícula, que determina a iluminação com luminárias embutidas na estrutura do telhado e arandelas de duplo feixe afixadas nas paredes. A imagem abaixo é a vista diurna da edícula a partir do mesmo ângulo.

Já na imagem acima, a sala de estar mostra um design ao mesmo tempo clean, com as paredes e os estofados do sofá e poltrona em branco, e rústico, com parede de tijolinho, piso com o mesmo padrão e móveis em madeira, como a mesa de centro, os banquinhos ao fundo e a própria estrutura do sofá e da poltrona.

Conheça outros ângulos e elementos deste projeto de edícula nas imagens a seguir!