Projeto em 3D para sobrado de alto padrão em Santana de Parnaíba

A fachada é o reflexo da identidade do projeto e também de traços da personalidade do cliente que solicitou. Afinal de contas, ainda que o arquiteto seja responsável por tornar a obra viável, é em conjunto com os gostos e necessidades do cliente que ele vai determinar tudo o que será usado na construção e na decoração, do início ao fim do processo.

Para esse sobrado a ideia foi trabalhar com o estilo moderno de arquitetura, como pode ver pelos traços retos e a estrutura em forma de caixa, com platibandas na parte superior para esconder o telhado que está embutido.

Veja como o arquiteto explorou os espaços para permitir uma excelente entrada de luz natural através de janelas bem grandes. Do lado esquerdo a casa tem pé-direito duplo, ao centro a porta é muito imponente, com o mesmo material desde o piso até o teto. Do lado direito a divisão dos pisos é delimitada por diferentes volumes e textura de materiais usados como revestimento.