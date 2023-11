Projeto rústico e aconchegante para casa de campo pertinho de Curitiba

Quem trabalha em grandes cidades, sabe o quanto faz falta ter um cantinho mais afastado para poder se distanciar do caos urbano. E melhor quando não é preciso ir muito longe para isso, afinal, fica fácil até mesmo para morar de vez.

O projeto que hoje é apaixonante por isso. Com projeto do arquiteto Danilo Rodrigues, de Curitiba (PR), a casa localizada no condomínio resort Fazenda Piraquara, está a apena 20 minutos do centro da capital paranaense.

Com 140 m², a arquitetura foi planejada de maneira charmosa, com personalidade rústica e vista privilegiada. Para isso, sua sobreposição foi desenhada de maneira que aproveitasse toda a iluminação natural da face norte do terreno.

Seus interiores com varanda com churrasqueira continuando a cozinha, oferece também o charme de uma lareira que divide sala e cozinha.

Toda a beleza e personalidade dessa casa apaixonante e tão perto de Curitiba, você confere nas imagens a seguir.

Então siga conosco, confira e inspire-se!