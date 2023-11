Projeto de Arquitetura Comercial de Barbearia em São Paulo

A febre das barbearias descoladas continua firme e forte, com uma diversificação de serviços que vai muito além do mero corte de barba e cabelo. Grande parte do charme desses negócios está na decoração dos espaços, que sempre alia estética e funcionalidade para atrair e cativar o público masculino que gosta de cuidar da aparência e até de ousar no visual.

A Barbearia Empório do Corte, instalada em uma área de 52 m² no bairro de Pinheiros, em São Paulo, é um exemplo bem sucedido de projeto de arquitetura e design de interiores para esse segmento comercial. O projeto concebido e executado pelo escritório AVR Studio Arquitetura que apresentamos neste livro de ideias apostou em um estilo industrial com elementos com ares mais rústicos como tijolo e madeira e na sofisticação da combinação da madeira com a cor preta que marca o mobiliário e outros detalhes da decoração.

Fundado pela arquiteta e designer de interiores Adriana S. Villela, o escritório AVR Studio Arquitetura conta com uma equipe criativa que desenvolve projetos adequados ao perfil e às necessidades do cliente, com compromisso com o orçamento disponível e o prazo de execução estabelecido.

O escritório AVR Studio Arquitetura está sediada na capital paulistana onde oferece diversos serviços para clientes dos segmentos residencial, corporativo e de varejo, como projetos de arquitetura, projetos de interiores e design de varejo. A empresa também executa a implantação das franqueadoras Havanna e Água de Cheiro em todo o Brasil.