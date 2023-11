Projeto em 3D para salas de estar e jantar integradas em Curitiba

Para começar, em uma parte do ambiente integrado está a sala de jantar, com um bom espaço para uma mesa ampla de oito lugares muito confortáveis. A ideia da arquiteta, ao propor a mesa quadrada, foi de aproximar as pessoas no momento dos almoços e jantares.

Sobre a mesa, um moderno lustre de metal acobreado em formas geométricas confere um toque de elegância e é, literalmente, o ponto de luz e de cor no ambiente de bases neutras.