Projeto de Arquitetura Residencial em Brasília, DF

Ainda na imagem anterior, vemos o paralelismo do teto plano e embutido com a cobertura da garagem, que avança do volume do piso superior à direita. A garagem aberta, com projeto de iluminação moderno com spots embutidos, também confere leveza à fachada da casa.

A inexistência de grades ou muros torna o design da residência limpo e clean, com calçamento claro combinado com pequenas áreas gramadas, o que confere um toque de cor e frescor ao conjunto. Há ainda, no projeto de paisagismo, pequenos arbustos na lateral da garagem e também sob a janela do volume à esquerda, onde se encontra a suíte de hóspedes no piso inferior.