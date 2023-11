Projeto de Reforma de Área Externa Residencial em SP

Uma linda e funcional área de lazer externa onde passar momentos agradáveis com a família e os amigos é o sonho de muita gente que gostaria de dar um melhor destino a um quintal ou jardim sem graça nos fundos da casa. Às vezes, o espaço de lazer já existe, mas parou no tempo e perdeu tanto a beleza quanto a funcionalidade. Neste caso, uma reforma pode fazer maravilhas e transformar o sonho em uma deliciosa realidade.

Neste livro de ideias, apresentamos a reforma da área externa de uma residência em São Paulo, cujo projeto foi concebido e executado pelo Studio Pedro Galaso, escritório de arquitetura, design de interiores e design mobiliário sediado na capital paulista e que atua há mais de cinco anos na criação de projetos para clientes residenciais, que incluem ainda a execução e o gerenciamento de obras.

Criado em 2015, o escritório tem à frente o arquiteto e designer de interiores Pedro Galaso, que se graduou nas duas áreas, uma delas pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da Universidade Estácio de Sá (Estácio), em São Paulo.

A formação profissional de Galaso, que morou em Buenos Aires, na Argentina, e em Londres, no Reino Unido, inclui passagem pela prestigiada Universidade de Oxford e duas pós-graduações, em Design de Mobiliário e Design de Espaços, ambas pelo Istituto Europeo di Design (IED), renomada network internacional de alta formação profissional em áreas criativas com unidades na Itália, na Espanha e no Brasil.

A experiência internacional foi decisiva para a qualidade e originalidade do trabalho do arquiteto e designer por ampliar sua visão artística e sua minuciosa atenção aos detalhes, fundamentais para a proposta de Galaso de um design criativo e inovador acessível a todos, no qual os menores detalhes se convertem em arte.

Profissional reconhecido na sua área de atuação, Galaso é especialista em madeiras brasileiras, sobre as quais ministra cursos, palestras e workshops. Em seu currículo, figuram mais de 10 prêmios de arquitetura e design, entre eles o de melhor design de mobiliário na Art Basel – Miami (EUA) com sua Banqueta Ubá.

Este projeto de reforma da área de lazer externa de uma residência na capital paulista teve como ponto de partida o desejo do casal de moradores por uma área gourmet adequada às suas rotinas, muito espaço para as brincadeiras dos filhos, uma ampla sala onde receber os convidados de suas festas, uma cozinha e uma sala de jantar únicas e espaçosas e, não menos importante, a tão desejada piscina do marido. O resultado você vai conhecer agora.