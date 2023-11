Projetos residenciais modernos e cheios de personalidade em São Paulo

Muitas pessoas ficam com vontade de fazer algumas mudanças em um imóvel alugado, mas têm medo de investir e não valer a pena. Em primeiro lugar, é preciso considerar o quanto você se importa em estar num ambiente agradável e funcional, com a sua personalidade. Se a resposta for “muito”, já é o bastante para investir em uma repaginada.

Com a ajuda de uma equipe especializada, todas as escolhas serão feitas pensando no que pode ou não ser executado sem mexer nas estruturas, e garantindo melhorias transformadoras sem um alto custo.

Nesse apartamento as mudanças incluíram pintura, cortinas, envidraçamento de sacada, papel de parede, espelhos, marcenaria, decoração e adornos.

Independentemente do serviço que o cliente deseja, todos os projetos executados pelo escritório Marcela Rocca Arquitetura & Design valorizam o compromisso com o cliente, a ética e a inovação em cada detalhe, pois é assim que nascem projetos únicos e com personalidade.

