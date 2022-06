Arrumando uma mesa japonesa perfeita.

A cultura oriental baseia-se numa série de rituais que buscam proporcionar uma experiência cultural que vai além dos sabores. Com o passar dos anos, a cultura japonesa se assimilou com a cultura ocidental e criou uma série de pratos quentes interessantes que vão além do tradicional arroz (gohan). Para estar num ambiente típico oriental, não é necessário despender muito ou recorrer à restaurantes asiáticos. Com a grande variedade de produtos alimentícios e utensílios disponíveis no mercado, já é possível criar uma atmosfera interessante dentro da sua própria casa.

Ao criar uma refeição especial com um toque nipônico, é preciso estar atento aos detalhes como as disposições dos utensílios, a organização da mesa e da ordem das refeições, pois cada objeto e item possui um significado. A disposição dos objetos é combinada com os cuidados especiais na hora de comer, como por exemplo tirar os sapatos na hora de sentar-se sobre o tatame ou utilizar o pano quente e úmidecido para limpar as mãos antes de comer.

Se o seu objetivo é reproduzir de ponta a ponta uma típica refeição japonesa, mostraremos aqui nesta matéria alguns elementos indispensáveis além de modos de dispô-los em sua mesa! Se você quer impressionar, vale a pena investir na cerâmica e nos elementos como hashis, bules de chá e aparadores! Vamos conferir?