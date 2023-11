Projeto de interiores sofisticado para cobertura com terraço em São Paulo

Começamos nossa visita pela sala de jantar com projeto sofisticado e confortável. A mesa de jantar cercada por 6 poltronas com design luxuoso tem a companhia do lustre dourado.

À direita, o balanço suspenso com desenho orgânico reforça a sensação de conforto e estilo no espaço. Ao seu lado, a mesa de canto com base em tronco natural e vidro redondo fumê.

Ao fundo, o painel vivo toma toda a parede, criando aconchego e proporcionando conforto acústico e térmico para o ambiente.