Projeto Antes e Depois de Reforma Residencial em Campo Grande, MS

Como vemos na imagem anterior do depois e na imagem acima, as paredes que separavam o interior da casa do espaço externo foram postas abaixo para dar lugar a um prédio novo, com teto plano que afirma as linhas horizontais do volume e uma estrutura totalmente em vidro no lugar das antigas paredes disposta em toda a extensão e em toda a altura.

Para conferir algum limite sólido palpável à leveza do vidro, as vidraças da porta de correr são emolduradas por lâminas delgadas em madeira que definem sutilmente a separação do dentro e do fora. O material utilizado, madeira, é essencial para imprimir à frieza do vidro e das linhas retas uma nota de calor e aconchego.

Nas duas imagens, é possível espiar dentro da casa e reconhecer o ampla área social no qual predominam os tons neutros e luminosos, tanto nas paredes quanto no piso claro, e uma iluminação moderna com spots embutidos em sanca de gesso.

Do lado esquerdo desse ambiente, vemos a churrasqueira com uma bancada própria e, do lado direito, um espaço gourmet com bancada com tampo preto e face em madeira. Uma mesa redonda com cadeiras pretas com estrutura de metal e design moderno complementa esse setor do espaço.

Do lado esquerdo, o que se vê é uma área de estar com poltronas com estrutura em madeira e atemporais pés de palito, sendo duas com estofados lisos e claros e outra com um clássico padrão listrado. À frente delas, uma mesa de centro em madeira, o mesmo material do painel da TV oposto às poltronas.