Como fazer um projeto on-line cheio de estilo com arquiteta do Rio de Janeiro

As plantas e croquis fazem parte da apresentação do estudo preliminar. São desenhos feitos pela arquiteta para explicar ao cliente tudo o que será feito no projeto. No caso desse apartamento, foram sugeridas alterações como:

Abertura da cozinha para integrar com a sala, renovação da área de serviço para se transformar em uma varanda com jardim, alteração do layout do banheiro para ser acessado de fora do quarto, criação de um corredor com portas de correr que pode virar closet e home office, tudo especificado em detalhes quanto aos tipos de materiais utilizados e o motivo das escolhas.