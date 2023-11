Projeto de Interiores de Cozinha Retrô em Porto Alegre, RS

No cantinho do café, o ambiente é intimista e cheio de bossa: além da parede azul turquesa e dos azulejos brancos tipo metrô, a pequena mesa quadrada em madeira, com tampo preto, e as cadeiras no mesmo material e com design sinuoso criam o clima de café de rua. Um detalhe que merece atenção é a linda luminária pendente em vidro com acabamento de madeira.