Decoração criativa e aconchegante para agência de publicidade em São Paulo

Como decorar um escritório que precisa ser modelo e criativo, mas não pode deixar de lado a elegância? É uma pergunta que pode ter inúmeras respostas, dependendo do estilo preferido, do ramo do negócio, da quantidade de colaboradores, do uso de espaço, cores e por aí vai.

E sendo tão abrangente, é também muito difícil. Afinal, é preciso ser assertivo. Por isso esse projeto desenhado pelo escritório Mirá Arquitetura merece tanto a sua atenção.

Com projeto de interiores para um escritório de publicidade e marketing, os profissionais avançaram no desafio de ambientar uma sala de reunião de maneira que conversasse com o logo da agência.

Para isso, foi escolhida a combinação entre os estilos moderno e industrial, combinando texturas, intensificando as cores laranja e preto e escolhendo o mobiliário de maneira que ficasse convidativo e atemporal.

O resultado, como veremos a seguir, é um espaço agradável, convidativo e que reforça uma percepção de marca ainda mais positiva na lembrança dos visitantes.

Vamos conferir? Siga conosco e inspire-se!