Antes & Depois: Projeto de reforma para agência de publicidade em São Paulo

Ao pensar em uma agência de publicidade, logo vem na mente um lugar moderno, com design criativo, organizado e funcional, onde as pessoas ficam à vontade e sentem-se livres para criar.

Porém, o cliente desse projeto em questão ainda não estava feliz com o ambiente que estava oferecendo aos seus clientes e colaboradores. Por isso, contou com o trabalho do experiente arquiteto Marcos Takighuti, que tem seu escritório em São Paulo, para fazer um retrofit do imóvel, por dentro e por fora. Veja as fotos de como era e de como ficou.