Projeto de Interiores de Suíte Master de Residência em Goiânia

Rubiana teixeira Barbosa ME

Na imagem anterior e na imagem acima, temos uma visão geral da suíte master, na qual se destaca uma paleta de cores que inclui branco, cinza, preto e amarelo, combinada com a presença aconchegante da madeira natural.

A parede atrás da grande cama de casal recebeu revestimento em espelho para aumentar a sensação de amplitude do ambiente e apresenta ainda uma cabeceira estofada em linho cinza, material que reveste placas verticais de diferentes tamanhos. As mesinhas de cabeceira foram especialmente projetadas e contam com três gavetas e acabamento em laca branca.