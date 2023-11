Projetos de Interiores e Exteriores de Áreas de Lazer e Estar no RJ

Áreas de estar e lazer internas e externas, como espaços gourmet, varandas e até spas, estão entre os projetos mais criativos do escritório Ana Adriano Design de Interiores, sediado no Rio de Janeiro e com atuação em todo o Brasil em projetos para clientes dos segmentos residencial, comercial e corporativa.

A designer de interiores Ana Adriano graduou-se em 1997 em Composição de Interiores pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), contando ainda com cursos de Lighting Design e Feng Shui na sua formação.

Seu escritório, que realiza projetos presenciais no Rio de Janeiro e online para o resto do país, dispõe de uma equipe multidisciplinar voltada ao atendimento de todas as necessidades de seus clientes em todas as fases do projeto.

A empresa também tem parcerias com fornecedores de diversos segmentos do setor de decoração e design para garantir a perfeita execução de cada projeto desenvolvido pelos seus profissionais.

O trabalho do escritório Ana Adriano Design de Interiores tem como marcas importantes o estilo contemporâneo, a decoração clean, o uso criativo das cores e a busca do equilíbrio e da simetria em cada ambiente.

Mas o conforto também está entre as prioridades do seu trabalho, que tem como premissas a criação de ambientes em função do seu cotidiano, a otimização dos espaços e a funcionalidade.

Para a designer Ana Adriano, é fundamental que cada projeto traduza o estilo de vida, o cotidiano, os interesses, a história e a personalidade do cliente a quem ele se destina.