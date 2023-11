Projeto de Interiores de Closet em Residência de São Paulo

Nas duas imagens anteriores, temos diferentes ângulos do closet cheio de brilho e glamour. Na primeira, o design já chega arrasando com o armário com portas de vidro não paenas para exibir bolsas e calçados maravilhosos, mas também para acondicioná-los de modo a manter intactas as suas formas, cores e materiais. A iluminação embutida nas prateleiras envidraçadas cria o clima das vitrines mais douradas e exclusivas do mundo da moda, que se refletem e multiplicam no espelho que cobre toda a parede à esquerda.

Na segunda imagem, de um ângulo que parte da parede espelhada, vemos a parede oposta, toda lapidada no brilho dourado dos materiais usados no design elegante dos detalhes dos revestimentos. Ao centro do closet amplo, seguindo a paleta de cores neutras e tons dourados, não poderia faltar uma bancada com mostruário em vidro para joias e outros acessórios valiosos, frágeis ou delicados.