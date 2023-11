Projeto em 3D para residência moderna e integrada no Pará

O escritório INGLOBAL Arquitetura & Construção tem sua matriz em Brasília/DF, mas também tem filiais em Goiânia e no Pará, além de representantes no Rio de Janeiro, São Paulo, Gramado e Porto Alegre. Portanto, é possível realizar um projeto com essa equipe em diversas regiões do país.

O projeto que você vai conhecer agora foi feito para um sobrado moderno, em estilo contemporâneo, localizado em Marabá, no Pará. Dentro do projeto completo, a casa conta com uma linda fachada moderna, 3 quartos, área de serviço, escritório, salas de estar e jantar, banheiro social e garagem subterrânea.

A equipe INGLOBAL também foi responsável pelo paisagismo e pelos móveis planejados. Veja agora algumas imagens em 3D para ter ideia de como ficou o projeto dessa linda residência.