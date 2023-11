Projeto em 3D para casa contêiner moderna e funcional em Novo Hamburgo/RS

Por essa perspectiva é possível ver melhor as soluções projetadas para essa cozinha superfuncional, com um excelente aproveitamento do espaço. A ilha central é bem grande e é onde fica a pia e o cooktop. Ao fundo, uma torre de eletros para os fornos é estendida para o lado com prateleiras para as louças.

Do outro lado da bancada, a geladeira embutida tem armários na parte superior e ao lado foi feita uma adega bem moderna e elegante, sem ocupar muito espaço. Tudo isso com um desenho de ripados, cores suaves e uma iluminação indireta cheia de aconchego.