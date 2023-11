Projeto econômico para remodelação de quarto em Brasília

Estamos na era da conectividade e, com ela, facilidades que vieram para mudar hábitos e agilizar soluções. Entre essas mudanças, estão os projetos para interiores, que já não mais têm a necessidade de que os clientes se desloquem até os escritórios para acertarem os detalhes com os arquitetos e profissionais envolvidos. Hoje, felizmente, tudo pode ser totalmente resolvido online.

A homify é um bom exemplo desse tipo de solução. Por aqui, contamos com os melhores arquitetos do país. E todos, atuando virtualmente para atender as mais específicas necessidades em projetos de arquitetura e interiores.

E aOutline Arquitetura é a referência que queremos apresentar hoje. Com excelentes profissionais dedicados a criar soluções em todas as fases de um projeto, seguindo conforme as solicitações dos clientes do projeto na planta até a imagem em 3D.

Nas imagens que veremos a seguir, notaremos a atuação para a remodelação de um quarto de casal, onde os clientes pediram que alguns elementos, como o piso de madeira, a cama e as esquadrias, fossem reaproveitados. Com isso, o projeto ficou mais econômico e nem um pouco menos charmoso.

Vale a pena conferir e se inspirar!