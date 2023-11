Projeto contemporâneo para sobrado de veraneio no Paraná

No quintal posterior da casa, uma belíssima área com piscina foi projetada para usufruir por completo dos dias de verão. O espaço conta com um pergolado de madeira para descansar à sombra, espreguiçadeiras, mesas com cadeiras e sombreiros, uma agradável piscina com área infantil e prainha, tudo isso decorado com um paisagismo de muito bom gosto.

