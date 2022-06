Piscinas incríveis e cobertas!

É coisa de revista. São incríveis e são o sonho de muitas pessoas. Ter uma piscina por perto é algo sempre prazeroso. Seja qual for o modelo escolhido, as horas de alegria e os momentos saudáveis sempre serão parte da rotina em uma casa com piscina. Em um país tropical como o nosso, as horas de calor sempre chegam e invadem longos período durante o ano. Até mesmo no inverno, as horas de calor têm sido recorrentes. Por isso, a piscina é um convite para amenizar as horas e melhorar o dia.

As vantagens de se ter uma piscina por perto são muitas. Nas horas de diversão, convidar os amigos para um bate papo às bordas frescas sempre trazem horas mais do que prazerosas. É possível organizar festas, reuniões, comemorações e muita alegria para aproveitar o local. Para a prática esportiva, a natação é um dos esportes mais completos para o corpo. Guardar ao menos uma hora diária para a prática do esporte, traz benefícios para a vida toda. Sem contar ainda os inúmeros benefícios para amenizar o estresse diário.

No entanto, hoje, mais do que falar sobre piscinas, falaremos de uma forma especial e muito singular quanto a decoração interna: ter piscinas dentro de casa. A primeira coisa em que você pensa, claro, é no custo total da instalação dos equipamentos em casa. Porém, com o avanço de diversas tecnologias, é possível encontrar modelos de piscinas para todos os gostos e bolsos. Com algumas pesquisas, é possível adequar o espaço disponível para receber este elemento tão prazeroso para rotina.

Neste Livro de Ideias, trouxemos alguns modelos de piscinas que são verdadeiros sonhos. São modelos que poderiam ser a capa de qualquer revista de decoração. Alguns modelos cheios de luxo ao redor, outros mais simples, mas, todos incríveis. Venha conosco, deixe os seus olhos brilharem e inspire-se com as nossas sugestões!