Projeto de Arquitetura de Edifício Institucional no Paraná

A cidade, grande ou pequena, está sempre em busca da sua identidade. E a identidade de uma cidade se faz nas ruas, evolui no tempo e encara novos desafios. O edifício da Câmara Municipal de Itaipulândia, cidadezinha de 9 mil habitantes no oeste do Paraná, ganhou novo conceito, nova cara, nova vida, tudo no pacote do novo projeto arquitetônico que lhe dá uma nova identidade, mais moderna.

O novo é a proposta do projeto de arquitetura institucional para a Câmara Municipal de Itaipulândia concebido e executado pelo escritório Hart-Mann Arquitetos Associados, sediado em Foz do Iguaçu e com um portfólio de mais de 650 projetos em 30 anos de experiência profissional. Confira!