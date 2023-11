Projeto de Arquitetura de Interiores de Apartamento em SP

A estrela mais fulgurante do projeto, pelo perfeita união do luxo com um design moderno, é a escada que leva ao piso superior. A escada em L, toda em mármore branco e com guarda-corpo em vidro, é só leveza, que ganha ainda mais brilho com a iluminação embutida sob cada degrau.

A sensação de leveza proporcionada pela escada ganha uma âncora e, assim, equilíbrio com a presença de dois outros elementos: a parede da lateral da escada em mármore escuro e com veios em diversos tons e o pequeno jardim verdejante no vão da escada.

Daqui para a frente, deixamos você saborear essa viagem, prestando muita atenção aos incríveis detalhes dos próximos ambientes. Encante-se!