Quer economizar? Decore a sua casa com fitas adesivas washi tape

Para adicionar criatividade a sua sala de estar de um jeito simples e bastante criativo, a washi tape pode substituir as molduras para expor os quadros na parede. Combinando cores estampas, que variam entre as cores mais fortes até as mais suaves com tom pastel, fica fácil criar diferentes formatos de molduras em diversos estilos, como esta sala de estilo escandinavo projetada por Casa de Valentina.