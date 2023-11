Com 12 mil horas de estudo dedicados “ao novo” – entrevista a Adriana Scartaris

Tenho negócios no Brasil e em Portugal. Todos ligados ao mercado do design, da arte e da ativação de marcas da economia criativa. Acordo muito cedo; 5:30 (no horário do Brasil) para aproveitar as primeiras horas de Portugal e já alinhar meu dia. Todos os dias, por volta das 8:00 eu paro para aprender algo novo durante uma hora. É um hábito que adquiri assim que me formei no primeiro curso superior e hoje, tenho quase 12 mil horas de estudo dedicados “ao novo”; o que me garante um repertório mais abrangente que me é muito útil quando preciso criar.

Conduzo reuniões com as minhas equipes para direcionar os projetos e obras, as ações de ativação de marcas brasileiras em Portugal e as exposições de arte. Também atuo como mentora de Artistas e Designers de Interiores e dedico 2 horas do meu dia para esta atividade. Tento, na medida do possível, realizar as minhas reuniões de forma remota pois sempre é mais prático e otimiza o tempo. Assim consigo manter os olhos no Brasil e em Portugal independentemente de onde eu esteja fisicamente.