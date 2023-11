Ideias inteligentes para lavanderias e espaços de tratamento de roupas

O bom de contratar um profissional para montar a sua lavanderia é que ele irá desenhar cada detalhe de acordo com as suas necessidades, pensando nos equipamentos que serão utilizados no dia a dia. Essa lavanderia desenhada pela Polliana Pertence, conta com armários altos e espaço para a secadora de roupas, além de um tanque duplo com mais armários embaixo.