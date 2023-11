Projeto de interiores para escritório de advocacia em São Paulo

Organizar as estações de trabalho esteve entre os principais desafios para o projeto. As 28 estações demandavam atenção para o conforto e produtividade.

Para isso, mesões foram instalados com divisórias centralizadas, com os profissionais de liderança posicionados nas cabeceiras. Com isso, o escritório ganhou corredores extensos e confortáveis para o transitar no dia a dia.

Com a predominância de cores claras e o excelente projeto luminotécnico, o espaço é visualmente moderno, leve e agradável.