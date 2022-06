7 cozinhas lindas decoradas com bom gosto

A cozinha é a alma e o coração da casa. E é um dos primeiros cômodos que nós decoramos, e que planejamos com o maior cuidado e atenção. Este ambiente deve ser funcional, agradável, prático e mais do que tudo isso deve te deixar feliz e com vontade de preparar gostosas refeições e passar mais tempo com a família.

O essencial é que as cozinhas se adaptem à rotina das pessoas da casa, para que as usam todos os dias para cozinhar e preparar suas refeições. Por isso, a organizaçao, disposição dos móveis e a circulação do espaço, são tão importantes para trazer conforto e uma experiência muito mais agradável na cozinha.

Um dos layouts de cozinha mais usados são as cozinhas abertas, que podem ser utilizado tanto em casas grandes quanto em ambientes mais reduzidos. Basta saber organizar para colocar em práticas todas a suas ideias de decoração e deixar este espaço do seu jeito.

Neste artigo, você vai ver algumas dicas valiosas na decoração das cozinhas abertas Aproveite!