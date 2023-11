Projeto de Design de Interiores de Restaurante em Santa Catarina

Sofisticação e personalidade são as qualidades mais marcantes para todos que entram no restaurante Mr. Burton, localizado em Palhoça, em Santa Catarina. O projeto de design de interiores é fruto do trabalho diferenciado desenvolvido pelo escritório de arquitetura Revisite, sediado na mesma cidade catarinense.

Neste projeto, que apresentamos nas imagens presentes desse livro de ideias, a diversidade de materiais e estilos nos ambientes internos do restaurante proporcionam uma experiência única, como vemos nesta visão geral do espaço.

Na imagem abaixo, vemos que as mesas da parte dianteira do restaurante formam um conjunto elegante e confortável com suas cadeiras claras de um lado da mesa e, do outro, um banco em couro vermelho com capitonê. Acima das mesas, as bonitas luminárias pendentes redondas com ar industrial fornecem iluminação agradável ao ambiente.

Ao fundo, vemos a porta de entrada envidraçada na cor vermelha, uma combinação que confere um toque moderno a um design clássico. Essa porta também pode ser vista mais adiante pelo ângulo da fachada cinza escuro do imóvel, que conta ainda com mesas do lado de fora, acompanhadas de ombrelones para fazer sombra em dias ensolarados.