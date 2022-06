Restauração deixa residência irreconhecível!

Nessa imagem podemos ver melhor as novas paredes da sala em tijolo aparente, nas quais de um lado foi mantido o tom natural do material enquanto do outro os tijolos foram pintados de branco. O efeito de contraste entre os dois lados é muito interessante, pois deixa a atenção dos olhos equilibrada e mais leve. Também é possível ver melhor os efeitos criados pela iluminação e as possibilidades de iluminar o ambiente mais ou menos de acordo com os distintos momentos do cotidiano.