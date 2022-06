Casa de madeira pequena e linda demais

Na varanda, o que notamos é a continuidade pela presença da madeira no piso. O espaço é excelente para que o cenário seja apreciado e as boas conversas sejam pauta. As cadeiras dobráveis e simples, são facilmente deslocadas para posições mais agradáveis, permitindo uma fácil reconfiguração do local. A cerca de troncos com arames dá o toque incrivelmente campestre muito comum em fazendas no interior. Tudo é simples e, com pouco, o resultado é imensamente agradável.