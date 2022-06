Reforma total: casa escura se torna lar dos sonhos

Sério, essa não é uma das mais belas transformações que você já viu? Além do fato de que o quarto foi decorado com muito bom gosto e estilo, esta sala de estar parece que já nasceu para ser exatamente desse jeito.

O rico piso em parquet de madeira contribui é o ponto de partida mais incrível e contrasta perfeitamente com as paredes brancas e com as persianas. As luminárias pendentes arrendondadas são como peças de arte penduradas no teto.