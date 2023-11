Revestimentos para Cozinha: Conheça os Tipos e Aplicações

A escolha correta dos revestimentos para cozinha depende da área em que eles serão aplicados. Se a cozinha é usada com grande frequência e nela houver um grande trânsito de pessoas e cargas, o revestimento do piso, por exemplo, precisa apresentar maior resistência. Necessidades específicas dos usuários também devem pesar na escolha do revestimento do piso: por exemplo, se há presença de pessoas idosas na casa, o revestimento do piso não pode ser polido ou escorregadio.

A cozinha apresenta basicamente quatro superfícies que precisam do revestimento adequado: o piso, as paredes, as bancadas e o backsplash, aquela área entre a bancada da pia e o armário superior, onde ficam os setores de lavagem e preparo de alimentos.