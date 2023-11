Bancos Individuais para Mobiliário em Madeira Maciça

Madeira é o material mais nobre, presente e democrático em uma decoração de ambientes, não importa o estilo que se escolha. Do rústico ao clássico, do tropical ao contemporâneo, do colonial ao minimalista, a madeira sempre marca presença com a sua beleza e versatilidade, sem falar da sensação de aconchego que ela instala em qualquer ambiente.

Móveis em madeira têm lugar cativo em todos os espaços da casa, se acomodando maravilhosamente em ambientes internos e externos. Os bancos individuais em madeira maciça que apresentamos neste livro de ideias são perfeitos para salas de estar, varandas, espaços gourmet e até para se colocar ao ar livre. O mobiliário é desenhado e produzido pela empresa Camacã Design em Madeira, sediada na Bahia. Confira!