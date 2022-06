Reforma transforma interior de residência típica

Enquanto o exterior recebeu uma pequena intervenção, a cozinha foi radicalmente restaurada, aqui mudou-se tudo desde os acabamentos do piso até as portas dos armários! No entanto, não havia a necessidade de remover todos os equipamentos e mobiliário. No caso dos armários e gabinetes, seus interiores foram mantidos e apenas substituíram as portas estilo Shaker, completamente diferente do anterior mas mantendo o ar vintage. Ao mesmo tempo que o antigo fogão permaneceu, uma nova coifa foi instalada num estilo mais rústico. O antigo piso frio e azulejos das paredes foram removidos e substituídos por acabamentos mais clean em tons que conversam com os brancos dos armários e mobiliário.