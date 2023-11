Projeto contemporâneo para cobertura no Rio de Janeiro

Para quem gosta de viver em um ambiente bem leve e arejado, que estimule o bom humor e traga bem-estar, as cores claras e um estilo contemporâneo costumam ser perfeitos. Ao menos, foi assim que aconteceu no projeto que você vai ver a seguir.

A designer de interiores Flávia Campos, do Rio de Janeiro, foi contratada para assinar um projeto completo para uma cobertura localizada em um condomínio carioca.

Com seus mais de 20 anos de atuação nessa área, a profissional soube traduzir com perfeição as características, gostos e necessidades dos clientes, criando ambientes modernos e funcionais, com algumas misturas de estilos no mobiliário e peças decorativas, tudo com muito equilíbrio e bom gosto. Veja as fotos e inspire-se!