Projetos de engenharia em todo o Brasil (Entrevista com Luisete Karpinski)

Sigo uma metodologia para consultoria e outra para projetos, que obedecem etapas e prazos de entrega.

A consultoria online é feita pelo whatsapp ou pelo zomm, conforme o cliente prefere. A primeira conversa é direcionada para entender os objetivos do cliente, encaminho um teste de estilos e na segunda conversa apresento o painel conceitual de estilo do cliente e opções de plantas de layout junto com as primeiras sugestões de mobiliários. Na terceira e última reunião apresento o ambiente na forma de 3d, com o objetivo de representar através de imagens o conceito do projeto da forma mais próxima da realidade, indicando cores, texturas, acabamentos e todos os outros elementos projetuais propostos, de modo a permitir a melhor compreensão do funcionamento do projeto e estilo utilizado. Após entrego o book de consultoria para o cliente. Cada opção tem o direito a duas revisões.