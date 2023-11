6 exemplos de elegantes cabeceiras de cama

Para os amantes de decoração em estilo clássico ou eclético com peças clássicas, esse quarto, assinado pela arquiteta Gláucia Britto, de Belo Horizonte, é um encanto. A cabeceira é um veludo em tom acinzentado e com capitonê, bem tradicional do estilo e que parece ser muito confortável para recostar.

A cor escolhida para a parede atrás da cabeceira harmoniza com a peça, e o complemento com ripados amadeirados nas laterais trouxe acolhimento com um toque de modernidade. O quarto inteiro expressa elegância em todos os detalhes.