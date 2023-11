Projeto moderno de salas de estar e jantar integradas em Belo Horizonte/MG

A solução para que a mesa de jantar comportasse um grande número de pessoas foi criar um confortável canto alemão, todo estofado. Nesse móvel que é a base dos estofados, os designers embutiram gavetões que são usados para o armazenamento de louças não usadas no dia a dia.

Esse tipo de solução inteligente é perfeita para quando não se tem muito espaço nos cômodos, trazendo mais organização para a casa.

Sobre o canto alemão, a parede ganhou uma textura muito bonita e bem iluminada, que vestiu o ambiente, deixando tudo mais agradável.

Ao fundo da sala de estar/tv também é possível ver mais uma solução inteligente. O rack na parte de baixo do painel da televisão foi feito todo em vidro e, abaixo dele, três bancos estofados complementam a decoração e servem como mais três lugares para receber pessoas. Quando não estão em uso, eles ficam ali, bem discretos, sem ocupar espaço extra.

O painel da televisão foi planejado e conta com iluminação de fitas de LED na parte superior para harmonizar com o ambiente como um todo. Esse tipo de iluminação é de muito bom gosto, combina com qualquer espaço da casa e traz uma gostosa sensação de acolhimento, pois além de decorativa, é elegante, suave e mais intimista.

Gostou das ideias propostas pelos designers do Crieative Arqdesign? Então também vai gostar de conhecer outros projetos criados por essa equipe experiente formada por arquitetos, designers, paisagistas e engenheiros. Faça uma visita ao perfil do escritório aqui na homify para ver vários outros projetos, conhecer melhor os serviços oferecidos e saber o que os clientes satisfeitos têm a dizer. Leve o profissionalismo dessa equipe para a sua casa, em qualquer lugar do Brasil.