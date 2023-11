10 Ideias de salas de estar e de jantar no mesmo espaço

Assinado pelo Studio Boscardin.Corsi, esse projeto tem uma atmosfera bem jovial e estimulante, com paredes claras e pontos de cor que aquecem, de forma totalmente equilibrada. Os espaços não são muito grandes, mas a amplitude veio com o uso dos grandes espelhos nas paredes do lado esquerdo, e também com a escolha de um mobiliário inteligente, com linhas retas e modernas.