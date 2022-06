TOP 5: Uma cozinha transformada, reformas e mais surpresas!

Nesta preciosa semana de outono, apreciaremos uma seleção dos mais incríveis projetos de arquitetura e interiores, passando por reformas e ideias imperdíveis. No TOP 5 de hoje, traremos os artigos mais lidos e comentados da semana, os assuntos mais interessantes e as discussões mais quentes para inspirar sonhos e transformações em sua própria casa.

Selecionamos especialmente projetos caracterizados por trabalharem novos conceitos que atravessam a história do design ao encontro de soluções modernas, convidativas e econômicas que podem ser aplicadas no dia-a-dia de qualquer realidade. Descobriremos juntos, que a principal grandeza está na criatividade e no bom gosto, critérios que não dependem de nenhum orçamento ou ponto de partida.

Aprenda, com esses exemplos que mostraremos, a utilizar a simplicidade e criatividade ao seu favor, deixando a melhor parte para a hora certa, com uma surpresa sempre reservada no final. Aproveite este TOP 5 e mude todos os seus conceitos! Vejamos o que há a seguir!