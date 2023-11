Como planejar a decoração e interiores da casa totalmente online

Estamos na era digital e, com ela, facilidades cada vez maiores para resolver quase tudo totalmente online. Em casa, essas possibilidades variam desde equipamentos para limpeza, como o super famosos robôs aspiradores, até a decoração completa da casa -- nosso assunto de hoje.

Com boas ideias, o uso de plataformas de colaboração (como a homify) e a interação cada vez mais fácil entre arquitetos e clientes, é possível remodelar completamente a casa de maneira funcional e aconchegante.

A LK Engenharia e Arquitetura é um bom exemplo de escritório que coloca as habilidades e conhecimentos técnicos de seus arquitetos a esse favor. De maneira fácil e rápida, em poucos passos, os profissionais entendem quais são as necessidades de seus clientes, estudam as melhores soluções possíveis e indicam como e onde adaptar o mobiliário e peças indicadas. Tudo isso, totalmente online.

