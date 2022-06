6 paredes decoradas com pedra, madeira e painéis

Naturalmente belas e aconchegantes, as casas em madeira apresentam-se, no entanto, como um verdadeiro desafio na hora de decorar. É necessário conseguir uma harmonia pura e equilíbrio simples na decoração, de forma a potenciar a beleza da madeira, sem esta se tornar excessivamente pesada. A arquiteta Cristina Menezes encontrou o equilíbrio e arrasou no projeto.

Ah, mas só porque tem paredes revestidas a madeira, não significa que não as pode vestir com obras de arte pintadas, esculpidas ou mesmo com molduras que exibem fotografias em cores ou em preto e branco. Pode ser precisamente este o apontamento de cor que faltava numa divisão revestida em madeira.