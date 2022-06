Aposte no estilo metalizado na sua decoração!

Entre algumas tendências citadas aqui no homify, como as cores que a Pantone indica anualmente, o artigo será sobre decoração metalizada – um dos estilos que devem ser referência neste ano, mas já estamos na metade e ainda dá tempo para você implantar na sua decoração o metalizado.

Diferente dos mais recentes estilos citados, a decoração metálica se destaca por ser vibrante, enquanto os demais são mais amenos. A aplicação do dourado, e demais tons metálicos, prometem marcar personalidade em qualquer cômodo da sua casa. Por exemplo, paredes com revestimentos e objetos decorativos, como vasos e molduras estão em alta no décor.

Por ser mais intenso, a dica inicial é utilizar estes tons em pequenos detalhes para evitar o exagero. Apropriando-se do metal na medida certa, não há dúvidas que o brilho acrescentará um toque de sofisticação à sua casa. Ouro, prata ou bronze. Escolha os objetos decorativos com acabamento metalizado que mais combinam com sua casa.

Afinal, para transformar o ambiente e deixá-lo sofisticado não custa muito. Apesar destes materiais parecerem extravagantes, uma boa pesquisa na hora de escolher os objetos decorativos pode ajudar no orçamento.

Confira algumas ideias e aposte no estilo metalizado para sua decoração!